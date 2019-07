'The Clinton Affair' op NPO2

GESCHIEDENIS Toen iemand op Twitter onlangs vroeg naar het slechtste carrièreadvies dat je ooit had gekregen, antwoordde Monica Lewinsky droogjes met: ‘Een stage in het Witte Huis zal geweldig staan op je cv.’ Bijna 25 jaar sinds zij als stagiaire onder Bill Clinton begon, roept haar naam nog steeds alleen maar herinneringen op aan het seksschandaal dat uitbrak begin 1998 en dat ertoe leidde dat de Republikeinen Clinton probeerden af te zetten. Toch is er ondertussen iets veranderd, zoals ook de titel van deze driedelige reeks, waarin het hele verhaal wordt gereconstrueerd, aantoont. Jarenlang was Lewinsky het mikpunt van spot, met grapjes over haar met sperma bevlekte jurk: ze noemde zichzelf ooit ‘de meest vernederde persoon ter wereld’. Clinton zelf leed echter weinig imagoschade. De afgelopen jaren, en onder invloed van de #MeToo-beweging, is dat wat gekanteld: Lewinsky, 23 in 1995, wordt nu ook vooral als slachtoffer gezien van een veel oudere man die haar baas én de machtigste persoon ter wereld was.