Dat laatste kunnen we dan weer niet zeggen over de cast, want zelfs wie alle seizoenen van ‘The Killing’ of ‘The Bridge’ heeft gezien, zal nauwelijks een acteur herkennen. Enkel Petra Mede – die Katja speelt, één van de ex-partners – kan een belletje doen rinkelen: de comédienne en tv-presentatrice heeft namelijk twee keer het Eurovisiesongfestival in goede banen geleid, toen dat in 2013 en in 2016 in Zweden plaatsvond.