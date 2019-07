'The Great Hack' op Netflix: de onfrisse praktijken van Facebook

Nu te zien op Netflix

DOCU Een dik jaar geleden, in maart 2018, barstte het Cambridge Analytica-schandaal los, toen een ex-werknemer van het databedrijf bekendmaakte dat Facebook de gegevens van bijna 90 miljoen mensen aan hen had doorgespeeld. Die data werden gebruikt in politieke campagnes in de aanloop naar het brexitreferendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. ‘The Great Hack’ reconstrueert die onfrisse praktijken en stelt zich de vraag hoe gevaarlijk het is om je privégegevens in handen te geven van bedrijven die vooral winst willen maken. Een tiental dagen geleden kreeg Facebook trouwens nog een boete van 5 miljard dollar, voor inbreuken op de privacywetgeving in die onverkwikkelijke zaak. Een gigantisch bedrag, maar voor Facebook komt het neer op de inkomsten van nauwelijks één maand. Bovendien ging de aandelenkoers na het nieuws flink de hoogte in, waardoor de boete Mark Zuckerberg paradoxaal genoeg net rijker heeft gemaakt.