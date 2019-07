'Orange is the New Black' - seizoen 7, nu op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE ‘Remember all their faces. Remember all their voices.’ Dat zingt Regina Spektor nu al een paar jaar in de begingeneriek van hitreeks ‘Orange Is the New Black’. Het zevende seizoen brengt ons voor de allerlaatste keer terug naar de vrouwengevangenis van Litchfield. Maar ook daarbuiten, want Piper Chapman is sinds het einde van het zesde seizoen weer op vrije voeten. Of ze ook op haar pootjes landt, is een andere vraag. Het leven buiten de bajes blijkt bikkelhard. En haar kersverse huwelijk met Alex Vause, nog steeds in oranje plunje, is lastig nu ze niet meer samen kunnen smoezelen in solitaire bunkers. Maar de belangrijkste vraag: hoe keren Piper en co. terug naar het normale leven? En wat is dat dan, normaal? Want zoals Regina Spektor ook waarschuwt in de generiek: ‘Everything is different, the second time around.’