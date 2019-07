'Ash is Purest White' op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Young man! / There’s no need to feel down! In één van de heuglijkste scènes uit het Chinese drama ‘Ash Is Purest White’ gaan de hoofdpersonages, gangsterbaas Bin en zijn liefje Qiao, in een nachtclub uit de bol op discoclassic ‘YMCA’ van Village People. Deze fraai gefotografeerde film van de grote Zhangke Jia (‘Mountains May Depart’) bevat nog wel meer memorabele taferelen, zoals de bloederige vechtpartij in de nacht. Wat begint als een entertainend gangsterverhaal, bloeit in de tweede helft open tot een episch portret van een zich razendsnel ontwikkelende economische grootmacht – China – die haar armste bewoners finaal in de kou laat staan. En dan nu allemaal samen: ‘Y-M-C-A!’