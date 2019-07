'Suburbicon' op Netflix: erg genietbare zwarte komedie

Nu te zien op Netflix

FILM Als George Clooney een scenario van de Coen-broers verfilmt met Matt Damon in de hoofdrol, verwacht je een meesterwerk. Dat is ‘Suburbicon’ helaas niet geworden, maar het is wel een erg genietbare zwarte komedie over het leven in een Amerikaanse buitenwijk in de jaren 50. Suburbicon is een oase van rust, tot er een zwart gezin in de volledig blanke wijk komt wonen en een koppel (Damon en Julianne Moore) het slachtoffer wordt van een homejacking. Achter de perfecte façades van het voorstadje blijken al snel donkere geheimen en gevoelens schuil te gaan.