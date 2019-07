'Another Life' op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE De nieuwe sf-reeks ‘Another Life’ heeft voor de liefhebbers van het genre alvast één groot pluspunt: Katee Sackhoff. Zij vertolkte ooit de hoofdrol in ‘Battlestar Galactica’, één van de beste sf-series aller tijden. Hier kruipt Sackhoff in het ruimtepak van Niko Breckenridge, een astronaute die na een ufo-crash met een team de ruimte in wordt gestuurd. Haar man probeert ondertussen thuis te achterhalen waar de bezoekers precies vandaan kwamen en wat hun bezoek betekent voor de toekomst van de mensheid.