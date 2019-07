'Patriots Day' op Netflix: actie, spanning en een onvermijdelijke dosis Amerikaanse meligheid

Nu te zien op Netflix

FILM Nadat hij in ‘Deepwater Horizon’ de ontploffing op het gelijknamige boorplatform had verfilmd, richtte regisseur Peter Berg zijn schokkerige camera op een andere recente ramp: de bomaanslagen op de marathon in Boston in 2013. ‘Patriots Day’ toont zowel de aanloop naar – het gewriemel in de straten van de stad, de terroristen die thuis hun bommen in elkaar knutselen – als de gevolgen van de ontploffingen, de paniek, de chaos en de klopjacht op de daders. Veel actie en spanning, met gelukkig pas helemaal op het einde een onvermijdelijke dosis Amerikaanse meligheid.