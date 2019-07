De films die u deze week moet zien (van 26 juli tot 1 augustus)

CAZ, VRIJDAG 26 JULI, 20.40

KOMEDIE Boertige pipi-kakahumor werkte zelden beter dan in deze semiklassieker. Ben Stiller speelt een schlemiel die contact wil met zijn high school crush Mary (Cameron Diaz) en daarom een achterbakse privédetective inhuurt (een hilarische Matt Dillon). Die haargelscène blíjft gewoon grappig.

CANVAS, VRIJDAG 26 JULI, 21.05

DRAMA Richard Linklater draaide twaalf jaar lang, stukje bij beetje, deze magische coming-of-agefilm bij elkaar, zodat hij de jeugd van hoofdacteur Ellar Coltrane écht kon vatten. We zien hem opgroeien van een 6-jarig kind tot een 18-jarige jongeman, met alle kleine en grote drama’s die daarbij horen. Unieke cinema.

NPO 3, VRIJDAG 26 JULI, 22.25

DRAMA Op 22 juli 2011 vermoordde de extreemrechtse terrorist Anders Breivik 77 jongeren op het Noorse eiland Utøya, een tragedie die zeven jaar later aanleiding gaf tot twee films. Paul Greengrass maakte ‘22 July’, een conventioneel verhaal dat vooral over de nasleep van de slachtpartij ging. Erik Poppe deed pas écht de wenkbrauwen fronsen met zijn versie: een intens survival drama dat (ogenschijnlijk) in één lange shot werd gefilmd en de gebeurtenissen in real time volgt. Geen context, geen verklaringen, niets. We maken de 72 minuten die de aanslag duurde integraal mee, vanuit het perspectief van de 18-jarige Kaja (een fictief personage), terwijl Breivik zelf een schim op de achtergrond blijft. Technisch is dat ongelooflijk knap gedaan en je blijft gegarandeerd achter met afgekloven vingernagels. Of het ook zinvol en gepast is, laten we graag aan uw oordeel over.

NPO 2, ZATERDAG 27 JULI, 22.40

DRAMA Ewan McGregor maakte het zichzelf niet makkelijk voor zijn regiedebuut door een onverfilmbaar geacht boek van Philip Roth aan te pakken. Hoewel hij het niveau van de roman (uiteraard) niet haalt, puurt hij wel een meeslepend melodrama uit het bronmateriaal, over een vader die clasht met zijn dochter tijdens de woelige jaren 60.

VITAYA, ZATERDAG 27 JULI, 22.40

DRAMA Drievoudige Oscarwinnaar van Steve McQueen die het waargebeurde verhaal vertelt van Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), een vrije zwarte in het noorden van de VS die gekidnapt wordt om als slaaf te werken in het zuiden. Lupita Nyong’o breekt je hart in duizend stukken als slavin Patsey.

CANVAS, ZATERDAG 27 JULI, 22.45

KOMEDIE Satirische komedie met Toni Servillo als een belangrijke Italiaanse politicus die plots besluit om met de noorderzon te verdwijnen. Zijn entourage vervangt hem dan maar door zijn tweelingbroer. Echt diep snijdt de satire niet, maar Servillo is fenomenaal in zijn dubbelrol.

BBC 2, ZATERDAG 27 JULI, 0.00

THRILLER Nét voor ‘Stranger Things’ de wereld veroverde, maakte Jeff Nichols deze knappe thriller, die baadt in dezelfde eightiesnostalgie en zelfs een soortgelijke plot heeft: een jongen met speciale gaven wordt opgejaagd door een sekte die hem aanbidt én door de overheid. Strak geregisseerd, met een verrassende Kirsten Dunst.

BBC 2, ZONDAG 28 JULI, 13.40

DRAMA Monumentale film noir waarin Joseph Cotten de dood van zijn vriend Harry Lime probeert op te helderen in het door de oorlog verwoeste Wenen. Een onvergetelijke tijdcapsule van de late jaren 40, écht gedraaid in het puin van de Tweede Wereldoorlog. Orson Welles speelt wellicht zijn meest iconische rol ooit als schurk.

NPO 2, ZONDAG 28 JULI, 23.25

MISDAAD Steven Soderbergh won een Oscar voor dit ambitieuze drugsdrama, waarin hij de trafiek van cocaïne tussen Mexico en de VS in kaart brengt via drie verschillende verhalen, met elk een eigen visuele stijl. Benicio del Toro heeft de sterkste rol als Mexicaanse flik die opbotst tegen zijn eigen morele grenzen.

Youth

CANVAS, WOENSDAG 31 JULI, 21.05

DRAMA Michael Caine en Harvey Keitel zijn geweldig op dreef als twee bejaarde creatievelingen die in een luxekuuroord in de Zwitserse Alpen terugblikken op hun leven en terugverlangen naar hun jeugd. Regisseur Paolo Sorrentino legt veel humor, menselijkheid en poëzie in zijn verhaal.

No Country for Old Men

CANVAS, DONDERDAG 1 AUG., 21.05

THRILLER Broeierige neo-film noir van de gebroeders Coen, naar een roman van Cormac McCarthy. Josh Brolin vindt bij enkele lijken in de Texaanse woestijn een koffertje met twee miljoen dollar. Hij neemt het mee en krijgt de zielloze killer Anton Chigurh (een onvergetelijke Javier Bardem) achter zich aan. Weergaloze nagelbijter.