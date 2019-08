Al twintig seizoenen is de Engelse misdaadserie ‘Midsomer Murders’ een succes in 220 landen. Momenteel wordt het 21ste seizoen opgenomen, dat volgend voorjaar op de buis komt. ‘Wij kijken niet op een bizarre moord meer of minder,’ zegt hoofdrolspeler Neil Dudgeon, die in de reeks al acht jaar hoofdinspecteur John Barnaby speelt, stoïcijns en met een vleugje ironie. John Nettles was de eerste Barnaby (voornaam: Tom), maar hij gaf er in 2010 na 81 afleveringen de brui aan. Voor zijn opvolger werd Dudgeon (58) gekozen. Voor het gemak kreeg hij dezelfde achternaam Barnaby (voornaam: John), aangezien hij in de reeks een neef is.