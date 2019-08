'Sorry voor alles' ook op de Duitse tv: 'Het ruikt geweldig naar prostitutie'

Kamiel De Bruyne «In het begin van de productie van ‘Sorry für alles’ ben ik voor een paar dagen naar Duitsland getrokken, om er met hun ploeg de bijbel van ‘Sorry voor alles’ door te nemen. Dat wil zeggen: een heel groot document waarin alles staat wat je moet weten om dit programma te maken. Ze hadden wel wat vragen – ‘Hoe krijg je in godsnaam iemand tegen zijn zin op deze of gene plek?’ of ‘Hoe hebben jullie dát filmpje laten lukken?’ – en die heb ik dan beantwoord.»

HUMO Ik woon zelf in Duitsland, en weet dus dat het vooroordeel van de Duitser zonder gevoel voor humor zeker niet klopt. Helaas vertaalt zich dat zelden succesvol op de Duitse televisie, waar de humor wél vaak flauw en plat is.