Omdat een week zonder Donald Trump op tv tegenwoordig even vreemd zou lijken als een week zonder ‘F.C. De Kampioenen’, herhaalt Canvas vier avonden op rij ‘The Fourth Estate’. In die uitstekende docureeks is te zien hoe de redactie van The New York Times tijdens het eerste jaar van Trumps presidentschap omgaat met alles wat in en rond het Witte Huis gebeurt.