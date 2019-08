'All the President's Men' op Canvas: obsessief in documenten snuffelen

THRILLER In de vroege jaren 70, een tijd toen corrupte politici nog werden afgerekend op hun daden, legden Bob Woodward en Carl Bernstein het Watergate-schandaal bloot. De twee journalisten van The Washington Post bewezen dat de inbraak in het hoofdkwartier van de Democraten werd aangestuurd en gefinancierd door het Witte Huis, wat president Nixon uiteindelijk dwong om ontslag te nemen. Robert Redford en Dustin Hoffman spelen de twee idealistische krantenmannen in deze verrassend spannende thriller van Alan J. Pakula. Verwacht evenwel niet te veel actie: dit is een film over mannen die obsessief in documenten snuffelen en op hun typemachine tokkelen. Maar Pakula geeft er een intense, paranoïde sfeer aan die echt onder je huid kruipt. Winnaar van vier Oscars, onder meer voor beste scenario.