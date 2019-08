'Gordon Ramsay Uncharted' op National Geographic

CULINAIR Gordon Ramsay kennen we vooral als de tv-chef die kandidaten in kookprogramma’s of koks in slecht draaiende restaurants op de meest creatieve manieren kan uitkafferen. Maar in ‘Uncharted’ moeten we een andere kant van de man leren kennen: de culinaire ontdekkingsreiziger. Hij gaat overal ter wereld, van Peru, Laos en Marokko tot Hawaï, Alaska en Nieuw-Zeeland op bezoek bij de inheemse bevolking, om er hun keuken te leren kennen. Wat zijn hun gerechten, welke ingrediënten gebruiken ze en met welke onbekende smaken koken ze? Hij bedenkt dan ook telkens een eigen gerecht met wat hij ontdekt heeft. Noem het Ramsays versie van ‘Goed volk’, al denken we niet dat hij even fijnbesnaard of sympathiek uit de hoek zal komen als onze Jeroen Meus. In de eerste aflevering, over Nieuw-Zeeland, proeft hij bijvoorbeeld een larve en laat hij zijn gastheren meteen weten dat hun eten niet te vreten is.