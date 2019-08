'Dear White People' - seizoen 3, nu op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE ‘Dear White People’, de satirische dramaserie over de spanningen tussen witte en zwarte studentengemeenschappen op een prestigieuze universiteit, was al twee seizoenen lang één van de slimst gemaakte reeksen op Netflix. Maar op het einde van het tweede seizoen kwamen de makers met een twist op de proppen die we helemaal niet hadden zien aankomen. In de finale bleek dat de vertelstem, die twintig afleveringen lang commentaar had gegeven bij alle verwikkelingen, een echte persoon was, die de hele tijd rondliep op de campus. De vooralsnog naamloze verteller (gespeeld door Giancarlo Esposito, bekend als Gus Fring uit ‘Breaking Bad’ en ‘Better Call Saul’) is lid van een machtig geheim genootschap, Order of X, dat het leven van de zwarte studenten op de universiteit probeert te verbeteren. Hoe precies, dat moet dit nieuwe, derde seizoen uitwijzen.