'If Beale Street Could Talk' op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM De verfilming van een beroemde roman van James Baldwin, door Barry Jenkins, de regisseur die met ‘Moonlight’ één van de mooiste films van de voorbije tien jaar heeft gemaakt: u snapt waarom ‘If Beale Street Could Talk’ één van de meest bejubelde films van de eerste jaarhelft was. Centraal staat het verliefde paar Tish en Fonny, dat ruw uit hun romantische droom moet ontwaken als een racistische agent Fonny in de gevangenis gooit. Jenkins verbergt zijn woede over de behandeling van de zwarte bevolking in de VS niet, maar schildert het droeve lot van Tish en Fonny tegelijk in wonderschone beelden. Cinema voor het hoofd en het hart.