'Parchis: the documentary' op Netflix

Nu te zien op Netflix

DOCU Wij hadden er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, maar voor mensen die in de jaren 80 opgroeiden in Spanje of Latijns-Amerika moet Parchis zowat even bekend zijn als The Beatles. De popgroep werd in 1979 opgericht door de bazen van platenlabel Belter Records, die een auditie uitschreven voor kinderen die wilden zingen en dansen. Uit de kandidaten kozen zij de vijf besten – later kwam er nog een zesde lid bij – en die vormden samen Parchis. De groep ging maar een vijftal jaar mee, maar verkocht in die periode miljoenen platen, reisde de wereld rond en nam zeven films op. ‘Parchis: the Documentary’ vertelt het verhaal van die korte carrière en laat ook de leden terugblikken op hun tijd in de spotlights. Die vertellen over hoe ze uitgebuit werden door de platenmaatschappij, nauwelijks naar school gingen, hun ouders amper zagen en hoe ze het leven van een rockster leidden zonder dat iemand naar hen omkeek. Na afloop kun je dan ook alleen maar concluderen dat het een mirakel is dat geen van de Parchis-leden ooit helemaal ontspoord is.