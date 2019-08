'Stan & Ollie' op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Stan Laurel en Oliver Hardy maakten samen meer dan honderd films als ‘de Dikke en de Dunne’, en behoorden voor de Tweede Wereldoorlog tot de bekendste en populairste Hollywoodsterren. Hun glorieperiode staat echter niet centraal in deze biografische film, wel de theatertournee door Europa die het duo in de jaren 50 ondernam. Hun plaats bovenaan de bilboards in Amerika was intussen door anderen ingenomen en uit geldgebrek moesten de twee (gespeeld door John C. Reilly en Steve Coogan, die zowel op de Golden Globes als op de BAFTA’s allebei genomineerd werden als beste acteur) in zoveel mogelijk kleinere theaters gaan optreden. Het hectische schema zorgt voor stress, maar in die moeilijke momenten groeien de twee ook weer naar elkaar toe.