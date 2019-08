'Temblores' op Proximus en Telenet

Vanaf vandaag op Proximus, vanaf 13 augustus op Telenet

FILM Als de 40-jarige Pablo uit Guatemala tegen zijn vrouw en kinderen vertelt dat hij verliefd is op een man, stort zijn leven in. Hij wordt verstoten uit zijn gemeenschap, mag zijn kinderen niet meer zien en krijgt even later ook zijn ontslag. Kiest Pablo voor zijn nieuwe liefde of bezwijkt hij onder de druk van zijn omgeving? Die vraag stuwt dit donkere drama vooruit, dat laat zien dat intolerantie tegenover homoseksualiteit niet enkel in door IS gecontroleerde gebieden voorkomt.