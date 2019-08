De films die u deze week moet zien (van 2 tot 8 augustus)

CANVAS, VRIJDAG 2 AUGUSTUS, 21.10

OORLOG Duitse oorlogsklassieker van Wolfgang Petersen over de bemanning van een duikboot tijdens de Tweede Wereldoorlog. De personages zijn best goed uitgewerkt – sommigen zijn true believers, anderen zitten alleen in het leger omdat ze moeten – en de film voelt claustrofobisch. U zal naar adem zitten happen.

BBC 2, ZATERDAG 3 AUGUSTUS, 13.50

DRAMA Briljant melodrama van Michael Powell en Emeric Pressburger over een balletdanseres die de hoofdrol krijgt in een prestigieuze productie, maar dan verliefd wordt en moet kiezen tussen de liefde en haar passie. De balletscènes zijn prachtig geënsceneerd en Moira Shearer speelt de rol van haar leven.

Q2, ZATERDAG 3 AUGUSTUS, 20.25

ACTIE De allereerste aflevering van de tot op heden achtdelige franchise is een weinig intellectuele, maar nog altijd enorm vermakelijke actiefilm vol ronkende motoren en onvervalst machismo. De plot – een jonge flik infiltreert in het milieu van de illegale straatraces – is duidelijk minder belangrijk dan de spectaculaire stunts.

één, ZATERDAG 3 AUGUSTUS, 20.35

KOMEDIE Jack Black was zelden grappiger, als wannabe-rocker die gaat lesgeven in een lagere school en prompt een rockband vormt met zijn klasje. Een dwaas verhaaltje, maar de energie en het enthousiasme van de film werken aanstekelijk en het themaliedje blijft nog drie dagen in je hoofd zitten.

CANVAS, ZATERDAG 3 AUG., 22.30

DRAMA Ken Loach gaat tekeer tegen conservatieve politici en de katholieke Kerk in dit historische drama over een man die een dancehall opent in het Ierland van de jaren 30 en er een intellectueel ontmoetingscentrum van maakt. Visueel één van zijn mooiste films, met het hart op de juiste plaats.

NPO 2, ZATerdag 3 AUG., 22.40

DRAMA Coming-of-agedrama van André Téchiné over twee jongens die regelmatig met elkaar in de clinch liggen op school, maar zich desalniettemin tot elkaar aangetrokken voelen. Subtiele cinema, die ondanks het naturalisme geen schrik heeft om af en toe een poëtisch uitstapje te maken.

ZES, DINSDAG 6 AUGUSTUS, 20.35

DRAMA Aangrijpend drama van Tim Robbins, met Sean Penn als gevangene op death row en Susan Sarandon als non die hem bezoekt en begeleidt tijdens zijn laatste dagen. Dankzij de sobere aanpak is deze antidoodstraffilm nooit prekerig of neerbuigend. Sarandon won een Oscar, Penn had er één moeten krijgen.

CANVAS, WOENSDAG 7 AUGUSTUS, 21.15

THRILLER In de vroege jaren 70, een tijd toen corrupte politici nog werden afgerekend op hun daden, legden Bob Woodward en Carl Bernstein het Watergate-schandaal bloot. De twee journalisten van The Washington Post bewezen dat de inbraak in het hoofdkwartier van de Democraten werd aangestuurd en gefinancierd door het Witte Huis, wat president Nixon uiteindelijk dwong om ontslag te nemen. Robert Redford en Dustin Hoffman spelen de twee idealistische krantenmannen in deze verrassend spannende thriller van Alan J. Pakula. Verwacht evenwel niet te veel actie: dit is een film over mannen die obsessief in documenten snuffelen en op hun typemachine tokkelen. Maar Pakula geeft er een intense, paranoïde sfeer aan die echt onder je huid kruipt. Winnaar van vier Oscars, onder meer voor beste scenario.

Q2, WOENSDAG 7 AUGUSTUS, 20.35

THRILLER Tom Hanks speelt zijn beste rol in jaren als kapitein van een vrachtschip dat wordt gekaapt door Somalische piraten. Paul Greengrass geeft naar goede gewoonte een haast documentaire-achtig realisme aan de actie, waardoor de spanning tot op het allerlaatste moment te snijden is.

Q2, WOENSDAG 7 AUGUSTUS, 23.05

CRIME Sappige B-film met Kevin Bacon als een sinistere flik die er niet mee kan lachen dat twee 10-jarige jongetjes gaan joyriden met zijn auto. De film is een opeenvolging van clevere scènes, waarmee regisseur Jon Watts genoeg indruk maakte om de twee recentste ‘Spider-Man’-films te mogen draaien.

CANVAS, DONderdag 8 AUG., 21.05

DRAMA Sluitstuk van de ‘Trois Couleurs’-trilogie van Krzysztof Kieslowski, en ook meteen zijn laatste cinemafilm. Irène Jacob speelt een model dat bevriend raakt met een cynische oude rechter (Jean-Louis Trintignant). Het resultaat is een mysterieuze, zwaar geladen en diep ontroerende film.