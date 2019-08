De documentaires die u deze week graag informeren (van 2 tot 8 augustus)

Gordon Ramsay Uncharted

National Geographic Channel, vrijdag 2 augustus, 21.00

CULINAIR Gordon Ramsay kennen we vooral als de tv-chef die kandidaten in kookprogramma’s of koks in slecht draaiende restaurants op de meest creatieve manieren kan uitkafferen. Maar in ‘Uncharted’ moeten we een andere kant van de man leren kennen: de culinaire ontdekkingsreiziger. Hij gaat overal ter wereld, van Peru, Laos en Marokko tot Hawaï, Alaska en Nieuw-Zeeland op bezoek bij de inheemse bevolking, om er hun keuken te leren kennen. Wat zijn hun gerechten, welke ingrediënten gebruiken ze en met welke onbekende smaken koken ze? Hij bedenkt dan ook telkens een eigen gerecht met wat hij ontdekt heeft. Noem het Ramsays versie van ‘Goed volk’, al denken we niet dat hij even fijnbesnaard of sympathiek uit de hoek zal komen als onze Jeroen Meus. In de eerste aflevering, over Nieuw-Zeeland, proeft hij bijvoorbeeld een larve en laat hij zijn gastheren meteen weten dat hun eten niet te vreten is. (sw)

OMG!

NPO 3, vrijdag 2 augustus, 20.25

RELIGIE In deze Nederlandse documentaire worden enkele christelijke homoseksuelen geïnterviewd die hun geaardheid opzij hebben gezet en voor God hebben gekozen.

Yorkshire Airport

Een, zaterdag 3 augustus, 19.35

DOCUSOAP Nieuwe Britse docusoap over het reilen en zeilen op Leeds Bradford Airport, de snelst groeiende luchthaven van het Verenigd Koninkrijk.

Road

Canvas, zondag 4 augustus, 21.55

SPORT De door motorsport en racen bezeten familie Dunlop domineert al twee generaties lang de internationale wegracecircuits, zoals de iconische race op het eiland Man.

Stacey meets the IS brides

BBC 1, maandag 5 augustus, 21.30

ACTUA Journaliste Stacey Dooley ontmoet in het noorden van Syrië, nu onder Koerdische controle, westerse vrouwen die zich bij IS wilden aansluiten.

Avicii: true stories

Canvas, donderdag 8 augustus, 22.55

MUZIEK Hoe zwaar de tol van de roem en het voortdurende optreden woog op Avicii, zie je in deze docu. De Zweedse dj maakte in april 2018 een einde aan zijn leven.