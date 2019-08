De dodelijke drugsepidemie in de VS: 'In sommige buurten zetten ouders, kinderen en grootouders samen een spuit'

BJöRN SOENENS (Amerikacorrespondent VRT) «Dokters schreven na een operatie tot soms wel zestig pillen voor, hoewel vijf ruim voldoende waren. Patiënten kregen dan een voorschrift voor oxycodon – ook wel hillbilly heroin genoemd – voor een eenvoudige sportblessure of het trekken van een tand. Dokters deden dat onder druk van de farma-industrie, die hen beloonde met een snoepreisje of een bonus. Maar zodra hun doosje leeg was, waren de patiënten zwaar verslaafd en moesten ze 50 dollar per pil ophoesten. Om in hun roes te blijven gingen ze op zoek naar goedkopere drugs zoals heroïne – 5 dollar voor een shot – of fentanyl, een krachtige pijnstiller voor kankerpatiënten. Op die manier werden arm en rijk, leerkrachten, piloten, advocaten en poetsvrouwen massaal afhankelijk. Er zijn buurten waar ouders, kinderen en grootouders samen een spuit zetten. Ik sprak met een man die al zeventig overdosissen heeft overleefd. De verhalen zijn hallucinant.»

HUMO Erkennen de farma-industrie en de medische wereld dat ze die crisis hebben veroorzaakt?