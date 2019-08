Costa Rica geeft het voorbeeld: '99 procent duurzame energie en in 2021 CO2-neutraal'

Gaia Vince «Het is echt een opmerkelijk verhaal. Ooit was het één van de Latijns-Amerikaanse landen met de meeste ontbossing, maar dat hebben ze helemaal omgekeerd. Door een ontbossingsverbod en een groot aanplantingsprogramma is het vandaag het enige tropische gebied waar er bos bíjkomt. Er is ook een jachtverbod ingevoerd. Meer dan een kwart van de natuur en de helft van de kustlijn zijn beschermd. De energie is er voor 99 procent duurzaam en tegen 2021 wil het land zelfs volledig CO2-neutraal worden. Het heeft een goede en toegankelijke gezondheidszorg, gratis onderwijs en de economie doet het eveneens uitstekend. Het zal je wellicht niet verbazen dat de bevolking er ook zeer gelukkig is: in rankings als het World Happiness Report en de Happy Planet Index staat Costa Rica altijd zeer hoog.