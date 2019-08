'Apocalypse Now' op Canvas: een hallucinante trip die de waanzin van de Vietnamoorlog voelbaar maakt

OORLOG In 1976 trok Francis Ford Coppola de jungle in om een ambitieus Vietnamepos te maken. Het verhaal was simpel: Martin Sheen speelt kapitein Willard, die met een bootje Cambodja invaart om de losgeslagen kolonel Kurtz (Marlon Brando) te executeren. Het zou echter drie jaar duren voor de film in de zalen kwam. Moessonregens spoelden de sets weg, Sheen kreeg een hartaanval tijdens de opnames en het scenario was niet eens af. Coppola stond met de rug tegen de muur, maar vond in nood een geniale vonk inspiratie en keerde met een absoluut meesterwerk naar huis: een hallucinante trip die de waanzin van de Vietnamoorlog voelbaar maakt. Met surrealistische beelden – méér rook, méér vuurpijlen! – en onvergetelijke momenten: de helikopteraanval blijft één van de beste actiescènes ooit gefilmd.