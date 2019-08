'Maltese' en de Italiaanse maffia: 'Wie weet overleef ik het eerste seizoen'

Twee zomers geleden was ‘Maltese’ dé hype in Italië, met meer dan 7 miljoen kijkers per aflevering. Canvas zendt – beter laat dan nooit – de achtdelige maffiareeks vanaf 6 augustus uit. Hoewel ‘Maltese’ van de makers van het razend populaire ‘Gomorra’ is, tonen de twee series verschillende perspectieven. Waar het kwaad primeert in het kille ‘Gomorra’, volgen we in ‘Maltese’ een held die de eenzame strijd aangaat tegen de almachtige maffia in het Sicilië van de jaren 70. Kim Rossi Stuart (49), die al sinds zijn 5de voor de camera staat, speelt Dario Maltese: de agent die een moordzaak op zich neemt en al snel op de deur van de Siciliaanse maffia klopt.