'Cuba na Castro' op Canvas: zijn alle veranderingen wel zo ingrijpend?

ACTUA Yuri groeide op tijdens de período especial na de val van de Sovjet-Unie, die getekend werd door economische malaise en zware armoede. Die crisis heeft littekens achtergelaten. Yuri’s reis is geen academische trip, maar wel een persoonlijke afrekening, waarbij hij zich afvraagt of er eindelijk beterschap is. Er lijken veel stappen in de goede richting te worden gezet. Er is voor het eerst in vijftig jaar geen Castro aan de macht, er zou een nieuwe grondwet komen met aandacht voor privébezit en het homohuwelijk, en sommige Cubanen slagen erin economisch hogerop te raken. Maar zijn al die veranderingen wel zo ingrijpend? En wat denkt de doorsnee Cubaan ervan?