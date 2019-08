Taylor Schilling «Ik ben mijn carrière begonnen met een reeks flops. Voor mijn eerste film mocht ik met Meryl Streep de set op, maar het project werd geannuleerd. Ik speelde daarna in de NBC-reeks ‘Mercy’, maar die heeft het slechts één seizoen uitgezongen. De vele scènes die ik als vrouw van Ben Affleck in ‘Argo’ heb gespeeld, werden in de montagekamer zowat allemaal geknipt. Je begrijpt wel dat ik aan ‘Orange Is the New Black’ ben begonnen met lage verwachtingen (lacht).