'Succession', seizoen 2 op Telenet Play: de strijd wordt bikkelhard

Nu op Telenet Play

SERIE De meedogenloze miljardairsfamilie Roy, eigenaars van het grootste entertainmentbedrijf in de VS, was de verrassing van 2018. Met ‘Succession’ schotelde HBO ons een nieuwe reeks voor om duimen en vingers bij af te likken. Wanneer pater familias Logan Roy (Brian Cox) met zijn gezondheid worstelt, denken zijn kinderen allemaal dat zij geknipt zijn om aan het roer van de zaak te staan. Alleen, zijn machtshongerig nageslacht is een troep rotverwende eenprocenters, opgegroeid met het soort privilege dat hen blind maakt voor de realiteit van de werkende klasse rondom en vooral onder hen. De ambitieuze Kendall (Jeremy Strong) kan het juk van zijn vader niet afschudden, cokesnuiver Roman (Kieran Culkin) is een eersteklas opportunist en Shiv (Sarah Snook) probeert om haar politieke ambities te rijmen met haar invloedrijke achternaam. Wordt één van de kinderen de volgende CEO van het mediaconglomeraat of is nieuw bloed de enige optie om bloedvergieten te voorkomen? In het tweede seizoen wordt de strijd bikkelhard.