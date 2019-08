'Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.' – seizoen 6 op Play

Nu te zien op op Play

SERIE ‘Avengers: Endgame’ is vanaf eind augustus beschikbaar op video on demand, maar Marvel-fans kunnen zich tot dan zoet houden met het nieuwe seizoen van ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’ De reeks, over de agenten van het antiterreuragentschap S.H.I.E.L.D en hun pogingen om allerlei paranormale bedreigingen tegen te houden, speelt zich af in hetzelfde universum als de Marvel-films en speelt in op de verhaallijnen die zich daar ontwikkelen, maar heeft nooit het succes ervan kunnen benaderen. Toen dit zesde seizoen begin mei in de VS van start ging, maakte zender ABC bekend dat er ook nog een zevende seizoen zou worden gemaakt, maar dat dat meteen ook het laatste zou zijn.