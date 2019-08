'Missing Link' op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Een mooie animatiefilm over een victoriaanse ontdekkingsreiziger die op zoek gaat naar de ontbrekende schakel in de evolutie van de aap naar de mens. In 1886 krijgt de Britse Sir Lionel Frost een brief waarin gewag wordt gemaakt van een ‘Sasquatch’ – een mytische primaatsoort die half mens, half aap is – die zou leven in het noordwesten van Amerika. Wanneer hij hem vindt, vertelt het wezen dat hijzelf de brief heeft geschreven omdat hij Frosts hulp wil bij de zoektocht naar zijn familie, de Yeti’s uit het Himalayagebergte. Ze vertrekken samen op reis en worden tijdens het avontuur natuurlijk goede vrienden.