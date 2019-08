'The Family' op Netflix: een blik achter de schermen bij The Fellowship

Nu te zien op Netflix

DOCUREEKS The Fellowship, ook bekend als The Family, is een christelijke organisatie die in 1935 in de VS werd opgericht om beleidsmakers informatie over de Bijbel, het christendom en ‘spirituele steun’ te geven. Haar belangrijkste evenement is het jaarlijkse National Prayer Breakfast, dat in Washington plaatsvindt en waar elke president uit de afgelopen zeventig jaar minstens één keer aan heeft deelgenomen. Dat lijkt onschuldig, maar het ware doel van The Fellowship is om de scheiding tussen kerk en staat zoveel mogelijk terug te schroeven. En daartoe probeert men zoveel mogelijk politici aan zich te binden: ook met de regering-Trump onderhoudt The Family nauwe banden. Nieuwe leden van de organisatie moeten een eed van geheimhouding zweren, maar de makers van deze vijfdelige docureeks zijn er toch in geslaagd een blik achter de schermen te werpen.