'Derry Girls' - seizoen 2 op Netflix: modale tienerproblemen in het Ierland van de jaren 90

Nu te zien op Netflix

SERIE Wie enkele weken geleden onze raad heeft opgevolgd en ‘Derry Girls’ – één van onze tips in de lijst beste comedy’s op Netflix – ondertussen heeft ingehaald, kan meteen ook het gloednieuwe tweede seizoen naar binnen lepelen. Het Britse ‘Derry Girls’ is een bijzonder grappige reeks over enkele meisjes die opgroeien in het Noord-Ierland van de jaren 90, toen er daar nog Britse soldaten op straat patrouilleerden en bomaanslagen tot de orde van de dag behoorden. Niet de meest opbeurende omgeving dus, maar de meisjes zelf zijn vooral bezig met modale tienerproblemen en proberen in de eerste plaats zonder kleerscheuren door hun middelbare school te komen. Bekijk gewoon de eerste aflevering, die op briljante wijze uitmondt in een compleet absurde situatie waar een dode non en een jongen die in een vuilnisbak pist de hoofdrol spelen, en u bent verkocht.