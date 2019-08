'Glow', seizoen 2 op Netflix: voor wie 'Orange is the New Black' mist

Nu te zien op Netflix

SERIE Wie in een dipje zit nu het zevende en laatste seizoen van ‘Orange Is the New Black’ voorgoed voorbij is, kan troost vinden bij ‘Glow’. Deze reeks, over een groep vrouwelijke showworstelaars in de jaren 80, is ook gemaakt door Jenji Kohan, verantwoordelijk voor de oranje plunjes van Piper en Alex. Met dezelfde spitse dialogen, onversneden humor en een fikse dosis latexpakjes en glamrock, is ‘Glow’ de ideale next binge. In het derde seizoen trekken The Gorgeous Ladies of Wrestling naar Las Vegas om daar een worstelprogramma op poten te zetten. Ze krijgen daarbij de steun van een nieuwe ster in hun entourage: Geena Davis (Thelma van ‘Thelma en Louise’) sluit zich aan bij de cast als Sandy Devereaux St. Clair, de entertainmentdirecteur van het casinohotel waar de vrouwen hun worstelshow zullen opvoeren.