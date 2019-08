De films die u deze week moet zien (van 9 tot 15 augustus)

CAZ, VRIJDAG 9 AUGUSTUS, 20.40

KOMEDIE Lichtvoetige tragikomedie van Steven Spielberg, met Leonardo DiCaprio als jonge bedrieger die zich jarenlang valselijk voordoet als dokter, advocaat en piloot. DiCaprio blijkt zowaar een goede komische timing te hebben, het tempo zit goed en de jazzy soundtrack van John Williams is speels en memorabel.

CANVAS, VRiJDAG 9 AUGUSTUS, 21.10

OORLOG In 1976 trok Francis Ford Coppola de jungle in om een ambitieus Vietnamepos te maken. Het verhaal was simpel: Martin Sheen speelt kapitein Willard, die met een bootje Cambodja invaart om de losgeslagen kolonel Kurtz (Marlon Brando) te executeren. Het zou echter drie jaar duren voor de film in de zalen kwam. Moessonregens spoelden de sets weg, Sheen kreeg een hartaanval tijdens de opnames en het scenario was niet eens af. Coppola stond met de rug tegen de muur, maar vond in nood een geniale vonk inspiratie en keerde met een absoluut meesterwerk naar huis: een hallucinante trip die de waanzin van de Vietnamoorlog voelbaar maakt. Met surrealistische beelden – méér rook, méér vuurpijlen! – en onvergetelijke momenten: de helikopteraanval blijft één van de beste actiescènes ooit gefilmd.

BBC 2, VRIJDAG 9 AUGUSTUS, 0.35

CRIME Oscar Isaac schittert in dit misdaaddrama van J.C. Chandor (‘All Is Lost’). Hij speelt een zakenman die zijn business wil uitbreiden en 30 dagen heeft om de nodige centen op tafel te leggen. Een klassiek, rustig opgebouwd moreel drama, dat doet denken aan de cinema van de gouden jaren 70.

VTM, ZATERDAG 10 AUGUSTUS, 17.10

KOMEDIE Jaren 80-klassieker van Ivan Reitman met o.a. Bill Murray en Dan Aykroyd als spokenjagers in New York. De special effects waren indrukwekkend voor hun tijd, maar de charme zit hem vooral in de sympathieke wisselwerking tussen de acteurs. Vooral Murrays droge humor werkt nog altijd prima.

CANVAS, ZATERDAG 10 AUGUSTUS, 22.30

THRILLER Denis Villeneuve en Jake Gyllenhaal draaiden in enkele weken tijd een claustrofobische thriller over een man die in een film zijn dubbelganger ziet en op zoek gaat naar de acteur. Je blijft achter met veel fascinerende vragen en het laatste shot spookt nog dagen in je hoofd.

VTM, ZATERDAG 10 AUGUSTUS 22.55

KOMEDIE Bijna vijf jaar na zijn dood, zendt VTM de film uit waarmee Robin Williams een wereldster werd. Hij speelt een dj die tijdens de Vietnamoorlog radio maakt voor de Amerikaanse soldaten en in de problemen raakt bij zijn oversten. Williams’ geïmproviseerde radiosessies tillen de hele film een niveau hoger.

BBC 1, ZATERDAG 10 AUGUSTUS, 1.15

DRAMA Eigenzinnige bewerking van het kortverhaal ‘De dubbelganger’ van Dostojesvki, met Jesse Eisenberg als introverte kantoorklerk wiens uitbundige nieuwe collega zijn exacte fysieke dubbelganger is. Niet helemaal samenhangend, maar wel geïnspireerd, geestig en visueel vindingrijk. Ideale double bill met ‘Enemy’.

NPO 2, ZONDAG 11 AUGUSTUS, 23.25

DRAMA Een verbitterde oude vrouw schrijft brieven voor de ongeletterde locals en zorgt tegen wil en dank voor een 9-jarige weesjongen. Toegankelijke lach-en-een-traanfilm die de doorbraak betekende van de Braziliaanse regisseur Walter Salles, die een weinig verrassend verhaal goed weet te vertellen, met uitstekende acteurs.

ARTE, MAANDAG 12 AUG., 20.50

THRILLER Eén van Hitchcocks eerste Amerikaanse films, met Joan Fontaine als een jonge vrouw die haar kersverse echtgenoot (Cary Grant) van moord verdenkt. De regisseur moest het einde veranderen van de studio, en dat deed de film geen goed, maar alles tot aan die gewraakte finale is vintage Master of Suspense.

CANVAS, WOENSDAG 14 AUG., 21.10

AVONTUUR Het ware verhaal van Christopher McCandless, die de samenleving de rug toekeerde en zich terugtrok in de wildernis van Alaska. Deze verfilming van Sean Penn heeft een mooie, lyrische toon en een ijzersterke centrale vertolking van Emile Hirsch. De songs van Eddie Vedder zijn eindeloos beluisterbaar.

CANVAS, DONDERDAG 15 AUG., 21.35

THRILLER Het einde komt aan als een mokerslag. Guy Pierce speelt namelijk een man met kortetermijngeheugenverlies, die op zoek gaat naar de moordenaar van zijn vrouw. Doorbraakfilm van Christopher Nolan, met een uitzonderlijke structuur: het hele verhaal wordt achterstevoren verteld.