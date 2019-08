De documentaires die u deze week graag informeren (van 9 tot 15 augustus)

Canvas, vrijdag 9 augustus, 20.20

ACTUA Met de hamvraag ‘Waar gaat het heen met de laatste echte socialistische heilstaat?’ op de lippen trekt de Nederlander Yuri Capetillo Hardy naar zijn geboorteland Cuba, dat hij zestien jaar geleden de rug heeft toegekeerd. Yuri groeide op tijdens de período especial na de val van de Sovjet-Unie, die getekend werd door economische malaise en zware armoede. Die crisis heeft littekens achtergelaten. Yuri’s reis is geen academische trip, maar wel een persoonlijke afrekening, waarbij hij zich afvraagt of er eindelijk beterschap is. Er lijken veel stappen in de goede richting te worden gezet. Er is voor het eerst in vijftig jaar geen Castro aan de macht, er zou een nieuwe grondwet komen met aandacht voor privébezit en het homohuwelijk, en sommige Cubanen slagen erin economisch hogerop te raken. Maar zijn al die veranderingen wel zo ingrijpend? En wat denkt de doorsnee Cubaan ervan?

NPO 3, zat. 10 aug., 22.10

MUZIEK De ‘grootste sterren uit de muziekindustrie’ – lees: Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Post Malone en co. – brengen hulde aan The King. Aanrader of waarschuwing? Wij zetten onze joker in.

NPO 2, maa. 12 aug., 22.45

ACTUA De legendarische documentairemaker Steve James (‘Hoop Dreams’) zoomt in op twaalf leerlingen van een progressieve school in Chicago. Welk effect hebben huidskleur en inkomen op de kwaliteit van hun onderwijs?

NPO 1, woe. 14 aug., 22.20

MUZIEK Het Woodstock 50-festival mag dan definitief afgelast zijn, over het originele Woodstock valt nog véél te zeggen. Dieuwertje Blok delft verhalen op bij enkele sleutelfiguren van toen.

NPO 3, don. 15 aug., 22.30

CULINAIR De voormalige ‘Dirty Sanchez’-waaghals Matthew Pritchard heeft als chef-kok het veganisme ontdekt en probeert nu ook u te overtuigen. Voor de durvers: bekijken met een pot Ben & Jerry’s op de schoot!

Canvas, don. 15 aug., 23.30

MUZIEK Elke gelegenheid is goed om hulde te brengen aan Buddy Holly, die op zijn 22ste véél te vroeg is heengegaan. De BBC doet dat in het gezelschap van onder anderen Don McLean, Robert Wyatt en Brian May.