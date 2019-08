'Days of Heaven' op Canvas: 94 minuten in de filmhemel

DRAMA Wat zijn, vraagt u zich willekeurig af, de knapst gefotografeerde films ooit gemaakt, met beelden zo mooi dat ze als kusjes van uw hartenlapje op uw netvlies landen? Voor deze jongen zijn het de cyclus die John Ford rond 1940 draaide (‘The Grapes of Wrath’, ‘The Long Voyage Home’ en ‘How Green Was My Valley’) én het duizelingwekkende beeldgedicht van Terrence Malick uit 1978, ‘Days of Heaven’: net een tot leven gekomen schilderij van Andrew Wyeth! Malick filmde zijn verhaal over enkele seizoensarbeiders die in een noodlottige driehoeksrelatie terechtkomen met een landeigenaar alléén bij valavond, zodat over elk beeld een magische oranje gloed hangt. Dragen bij tot de droomsfeer: de score van Morricone en de gitaarriedels van Leo Kottke. ‘Days of Heaven’: de titel is wat overdreven, maar 94 minuten in de filmhemel is ook al goed.