Van de cel naar het drugskartel: 'Ik draag geen kogelvrij vest, dat schept wantrouwen'

Wat doet het gevangeniswezen met een mens? Hoe voelen militairen zich wanneer ze op het punt staan een drugkartel op te rollen? Reggie Yates, al tientallen jaren bekend in het Verenigd Koninkrijk als acteur en presentator en pas sinds kort als documentairemaker, gelooft slechts in één aanpak: de onderdompeling. Voor de eerste aflevering van ‘The Insider: Reggie Yates’, maandag 19 augustus op Canvas, liet Yates zich opsluiten in een zwaarbewaakte gevangenis in Amerika. Een week later op Canvas: Reggie Yates als soldaat in het 56ste bataljon van Mexico, een eenheid die de gewelddadige drugkartels bestrijdt in Acapulco.