'Woodstock' op Arte en Canvas: dichter zal u nooit komen bij the real thing

ARTE, VRIJDAG 16 AUGUSTUS, 22.50 & CANVAS, ZONDAG 18 AUGUSTUS, 22.05

MUZIEK De revivaltrein van 1969 stopt deze week niet bij de Apollo-missie, Eddy Merckx of de Manson-moorden, maar wel bij het laatste, uitzinnige wapenfeit van de hippiebeweging, de bekroning van de flowerpower: Woodstock, dat precíés 50 jaar geleden – van 15 tot 18 augustus – een half miljoen zielen naar een brakke wei in het stadje Bethel, New York, wist te lokken. Het was niet zomaar een festival – Sly & the Family Stone over Janis Joplin tot Jimi Hendrix trad op – maar een feestviering van een zachtjes uitdovende way of life. De recente docu op Canvas vertelt het verhaal aan de hand van archiefbeelden, en focust op de belevenissen van de bezoekers. Twee dagen eerder, op Arte, is ook de Oscarwinnende docu uit 1970 te zien, waaraan onder meer Martin Scorsese meewerkte: dichter zal u nooit komen bij the real thing.