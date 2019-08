De drieling die elkaar niet mocht kennen: 'Een vreselijk psychologisch experiment'

De twee hadden meer met elkaar gemeen dan alleen hun uiterlijk: ze waren allebei geadopteerd én hadden dezelfde geboortedatum. De hereniging van deze identieke tweeling was zo ongelofelijk dat de Amerikaanse media het nieuws massaal oppikten. Waarna ene David Kellman de tweelingbroers belde: hij leek als twee druppels water op Eddy en Bobby en – u raadt het al – was op dezelfde dag geboren. Het sprookje veranderde in 1995 echter in een nachtmerrie: Edward Galland pleegde zelfmoord. Daarop bracht The New Yorker het hele verhaal van het vreselijke psychologische experiment, waarbij de drieling na de geboorte uit elkaar was gehaald. De Britse regisseur Tim Wardle wijdde er de documentaire ‘Three Identical Strangers’ aan.