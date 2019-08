'American Factory' op Netflix: wat betekent het label 'Made in America' nog in een geglobaliseerde wereld?

Nu te zien op Netflix

DOCU In ‘The Last Truck’ legden ze de teloorgang vast van een van de belangrijkste autofabrieken van de VS, waar op het hoogtepunt zesduizend mensen werkten. Zes jaar later waren de twee opnieuw van de partij toen de deuren weer opengingen, en het resultaat daarvan is te zien in ‘American Factory’. De oude GM-fabriek is overgenomen door een Chinese zakenman, die er een toeleverancier van autoruiten en -spiegels van heeft gemaakt. Veel ex-werknemers konden opnieuw aan de slag, zij het tegen een lager loon en met minder sociale voordelen, maar de meeste managers werden ingevoerd uit China. ‘American Factory’, de eerste Netflixfilm van Higher Ground, het productiehuis van Barack en Michelle Obama, gaat dus over de economische en culturele clash tussen China en Amerika. De docu stelt ook de vraag wat het label ‘Made in America’ nog betekent in een geglobaliseerde wereld.