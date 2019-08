'Sintonia' op Netfix: drugs, muziek en godsdienst in Brazilië

Nu te zien op Netflix

SERIE Daarmee is het het grootste kanaal van Latijns-Amerika, en wereldwijd nummer zes. Van Netflix kreeg KondZilla het aanbod om een dramareeks te maken. Dat werd ‘Sintonia’, een serie over drie vrienden die opgroeien in de sloppenwijken van São Paulo. Als tieners slaan Nando, Doni en Rita verschillende wegen in: richting drugshandel, de muziekwereld en de katholieke kerk. ‘Sintonia’ volgt hoe ze elk hun leven proberen op te bouwen, maar toont ook hoe drugs, muziek en godsdienst in Brazilië vaak nauw met elkaar verweven zijn.