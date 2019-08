'Mindhunter' – seizoen 2, nu op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE In het eerste seizoen van het meesterlijke ‘Mindhunter’ vertelde regisseurproducer David Fincher (‘Zodiac’) het verhaal van de FBI-gedragswetenschappers die de psyche van seriemoordenaars probeerden te doorgronden. Ze gingen met enkele van de meest angstwekkende psychopaten uit de geschiedenis aan tafel zitten, zoals Shoe Fetish Slayer Jerry Brudos en Co-ed Killer Ed Kemper. Die gesprekken waren absolute nagelbijters. En wij voelen de rillingen alweer over onze ruggengraat lopen, want op 16 augustus wordt het langverwachte tweede seizoen éíndelijk op Netflix gedropt. Komen ditmaal aan bod: de beruchte kindermoorden die de zwarte gemeenschap van Atlanta teisterden van 1979 tot 1981, de naar eigen zeggen door een demon bezeten moordenaar Son of Sam, én übercreep Charles Manson, die hier wordt gespeeld door dezelfde acteur die hem gestalte geeft in Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time in... Hollywood’.