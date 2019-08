'The Righteous Gemstones' op Play

Nu te zien op Play

SERIE Halleluja: Danny McBride, de brulboei die u kent van tv-series als ‘Eastbound & Down’ en ‘Vice Principals’, en films als ‘Pineapple Express’ en ‘Alien: Covenant’, is terug! Zijn nieuwe HBO-komedie heet ‘The Righteous Gemstones’, en gaat over een familie typisch Amerikaanse televangelists: dominees die niet in de kerk, maar op tv zieltjes proberen te sprokkelen en intussen hun eigen rekening aandikken. McBride wist alvast een cast te verzamelen om jezusmina tegen te zeggen: John Goodman staat de pannen van het dak te acteren als de rouwende pater familias, terwijl Adam DeVine en McBride voor de komische noot zorgen. Tegen het einde bent u zelfs geneigd om die pompeuze Gemstones in uw hart te sluiten: een mirakel!