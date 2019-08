De films die u deze week moet zien (van 16 tot 22 augustus)

NPO 3, VRIJDAG 16 AUGUSTUS, 20.25

MISDAAD Snel, vóór Quentin Tarantino’s nieuwste, ‘Once Upon a Time in... Hollywood’, in de zalen komt, nog eens genieten van zijn woeste debuut! Dat blijft één van de beste misdaadprenten aller tijden, een film zo cool (neuriet onwillekeurig ‘Stuck in the Middle with You’) dat u best een trui aandoet.

Q2, VRIJDAG 16 AUGUSTUS, 20.35

KOMEDIE Als u alle zware films uit deze lijst achter de kiezen hebt, wil u misschien ook wel eens ongegeneerd gieren met een scheetmop: ziehier ‘Dumb and Dumber To’ – misschien wel de domste film ooit, maar tóch hebben wij er iets van opgestoken: de truc met het bedorven pintje werkt altijd!

BBC 2, VRIJDAG 16 AUGUSTUS, 0.35

MISDAAD In de loop van de jaren 60 ontdekte Hollywood het racisme: in deze politiethriller speelt Sidney Poitier een zwarte agent die in het diepe Zuiden een zaak onderzoekt. Ironisch: de Oscars die de film won, werden een dag later dan voorzien uitgereikt wegens... de moord op Martin Luther King.

ZES, ZATERDAG 17 AUGUSTUS, 9.15

WESTERN Sergio Leone op zijn best, de ultieme spaghettiwestern. Bereid je voor op zweterige, sigarenkauwende cowboys, minutenlange scènes waarin de gun slingers bijna-maar-nog-net-niet naar hun pistolen grijpen, en geweld met de allure van een Russisch ballet.

ÉÉN, ZATERDAG 17 AUGUSTUS, 20.35

AVONTUUR De vallei van de brachiosaurussen, de ontsnapping van de t-rex, de glimmende bast van Jeff Goldblum... Spielbergs perfect opgebouwde avonturenfilm zit vol onvergetelijke momenten en blijkt, hoewel hij vaak zwaar onderschat wordt, beter tegen de tand des tijds bestand dan de échte dino’s.

CANVAS, ZAT. 17 AUGUSTUS, 22.30

MISDAAD Nog een vroege Terrence Malick, toen hij op zijn best was: zijn debuut, over de moorddadige rooftocht van jonge liefjes Martin Sheen en Sissy Spacek, is ondanks het onderwerp een diep poëtische, lichtjes bevreemdende, bloedmooi in beeld gezette trip door het Middenwesten van de fifties.

VITAYA, zat. 17 augustus, 20.20

ROMANTIEK Wie houdt van films als ‘(500) Days of Summer’ – de alternatieve romcom, zeg maar – moet dringend dit vergeten, bitterzoete juweeltje checken: een wrange blik op een ongelukkig getrouwd serveerstertje dat in een buitenechtelijke affaire een strohalm geluk probeert vast te grijpen.

VTM, ZONDAG 18 AUGUSTUS, 20.45

ACTIE Uitgegroeid tot één van de beste blockbusterregisseurs: Matthew Vaughn (‘Kick-Ass’, ‘X-Men: First Class’). Deze ‘Kingsman’, de eerste in de reeks, is misschien wel zijn plezierigste: een kwieke, ultragewelddadige James Bond-hommage waarin al eens een hoofd mag exploderen.

NPO 2, ZONDAG 18 AUGUSTUS, 23.25

DRAMA De Deense Oscarwinnaar van 1988 is een charmant, minzaam kabbelend drama over een in vaste gewoontes vervallen zussenduo dat in hun 19de-eeuwse dorpje door het leven sjokt, tot een zekere Babette met haar kookkunst wat leven in de brouwerij komt brengen. Paus Franciscus is fan, nu u nog!

ARTE, MAA. 19 AUGUSTUS, 22.30

HORROR Naast ‘Psycho’ baarde het jaar 1960 nog een ándere horrorklassieker die tot op de dag van vandaag errug luguber blijft. Kom voor de psychotische chirurg die de gezichten van jonge vrouwen opensnijdt om zijn verminkte dochter te helpen, blijf voor de magnifieke zwart-witfotografie!

CANVAS, WOENSDAG 21 AUGUSTUS, 22.15

DRAMA Wat zijn, vraagt u zich willekeurig af, de knapst gefotografeerde films ooit gemaakt, met beelden zo mooi dat ze als kusjes van uw hartenlapje op uw netvlies landen? Voor deze jongen zijn het de cyclus die John Ford rond 1940 draaide (‘The Grapes of Wrath’, ‘The Long Voyage Home’ en ‘How Green Was My Valley’) én het duizelingwekkende beeldgedicht van Terrence Malick uit 1978, ‘Days of Heaven’: net een tot leven gekomen schilderij van Andrew Wyeth! Malick filmde zijn verhaal over enkele seizoensarbeiders die in een noodlottige driehoeksrelatie terechtkomen met een landeigenaar alléén bij valavond, zodat over elk beeld een magische oranje gloed hangt. Dragen bij tot de droomsfeer: de score van Morricone en de gitaarriedels van Leo Kottke. ‘Days of Heaven’: de titel is wat overdreven, maar 94 minuten in de filmhemel is ook al goed.