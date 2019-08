Thomas De Gendt rijdt na de Giro en de Tour ook de Vuelta: 'De kans bestaat dat ik op een dag niet meer thuiskom'

HUMO Wat wil je bewijzen?

THOMAS DE GENDT «Niets. Het is een uitdaging als een andere. Nog maar één Belg heeft mij dit voorgedaan: Mario Aerts. Valverde heeft het ook eens geprobeerd en is toen drie keer hoog geëindigd, één keer op het podium zelfs. Adam Hansen heeft het zelfs zes jaar op rij gepresteerd. Kortom, het leek me haalbaar. Ik ben trouwens niet de enige dit jaar: Simon Yates doet het ook.

»De Tour was mijn hoofddoel. Mijn conditie was top en ik won een rit. Missie geslaagd. In de Giro won ik er ook bijna één. Mocht er nu nog ééntje bijkomen, zullen we voor het eerst in de geschiedenis van onze ploeg in alle drie de grote rondes in hetzelfde jaar minstens één rit gewonnen hebben. Nu, evengoed stort ik de laatste week grandioos in. Van de Giro tot de Vuelta, dat zijn vijf maanden. Het is lastig om je conditie zo lang te rekken.»

HUMO Vorig jaar won je de bollentrui, die de beste klimmer bekroont. Zit dat er opnieuw in?

DE GENDT «Het is nooit van bij de start het doel. Maar het kan dat worden als ik drie, vier keer mee ben in de juiste ontsnapping. Het zou straf zijn, maar niet onmogelijk.»

HUMO Eind september vindt het WK plaats. Rijd je ook voor een plek in de selectie?

DE GENDT «Ik heb een open gesprek gehad met bondscoach Rik Verbrugghe. Als ik mijn Tour-niveau haal, ben ik in principe geselecteerd. Maar als ik voel dat ik het na de Vuelta niet nog eens twee weken tot aan het WK kan aanhouden, moet ik het hem eerlijk laten weten. Volgens mij is het beter dat ik niet meega, maar ik wacht af tot de tweede rustdag voor ik definitief beslis. Je weet maar nooit dat ik in een superconditie steek. Ik betwijfel het, maar ik sluit het niet uit. Bovendien is er mijn voorgeschiedenis met eendagskoersen. Ik heb in het verleden een paar keer aan het WK tijdrijden deelgenomen toen ik conditioneel niet meer top was. Dat is toen breed uitgesmeerd in de media. Dat wil ik vermijden: ik ga niet graag af als een gieter.»

HUMO Beleef je de koers anders nu je ploegmaat Bjorg Lambrecht er niet meer is?

DE GENDT «De dag dat ik met schrik op de fiets zit, kan ik beter stoppen. Zoals Bjorg gestorven is, dat was brute pech. Met Kristof Goddaert, die werd doodgereden door een bus, was het anders. Nog altijd ga ik iets meer opzij als ik een bus achter mij hoor naderen. En als motards het peloton willen passeren, denk ik automatisch aan Stig Broekcx. De kans bestaat dat ik op een dag niet thuiskom van mijn sport. Daar denk ik vaak aan. Ik zal het niet meer voelen als ik dood ben, maar de mensen die achterblijven, met hen zit ik het meest in.»