Richard Nixon (1913-1994) kreeg de bijnaam Tricky Dick lang vóór het Watergate-schandaal: in 1950, toen hij zichzelf verkiesbaar wilde stellen bij de Democraten én de Republikeinen. Nixon, die in armoede was opgegroeid, gebruikte agressieve politieke tactieken, complottheorieën en twijfelachtige trucjes om aan de macht te komen, maar die methodes zouden ook tot zijn ondergang leiden.