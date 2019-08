Ufojagen met Myke Cole in 'Contact': 'Niemand kon het verklaren, en het werd alleen maar gekker'

Zijn we alleen in het universum? Heeft een buitenaardse beschavingsvorm ooit contact met ons proberen op te nemen? Zijn ufo’s een verzinsel of mogen we de vele duizenden getuigenissen niet zomaar weglachen? In de achtdelige docureeks ‘Contact’ zet Discovery zes onderzoekers aan het werk om een antwoord te vinden op die prangende vragen. Groepsleider is Myke Cole, die eerder voor de CIA, de FBI en de NYPD werkte.