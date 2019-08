Humo selecteert de films van de week (van 23 tot 29 augustus)

KILL BILL: VOL. 1 ★★★★ 1/2

NPO 3, VRIJDAG 23 AUGUSTUS, 20.20

Actie Een smörgåsbord van split screens, whip pans en crash zooms: ‘Kill Bill’ is Quentin Tarantino’s ultieme ode – een uitzinnig, spetterend cinemafeest – aan de B-films uit Japan, Italië en Amerika waarop hij verliefd is. Het bloed spat mooier dan de verf op een schilderij van Jackson Pollock!

DIE HARD WITH A VENGEANCE ★★★ 1/2

Q2, VRIJDAG 23 AUGUSTUS, 20.35

Actie De derde ‘Die Hard’ is een betere cocktail dan een mojito of een gin-tonic: een thriller waarin de held geterroriseerd wordt door een psychopaat, een wervelende 90s-actiefilm én een buddy comedy waarin Bruce Willis en Samuel L. Jackson bekvechten over rassenproblemen. Yippee-ki-yay!