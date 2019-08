Brian Cox over 'Succession': 'Figuren als Logan Roy bestaan écht. Dat maakt het zo eng'

Brian Cox «Ik ben ondertussen een zeventiger, en voor het eerst in mijn carrière heb ik het gevoel dat ik deel uitmaak van iets belangrijks. De serie houdt de wereld een spiegel voor en het is geen fraai beeld. Logan is een selfmade man die hard heeft moeten werken om te komen waar hij is, iemand die weet dat hij in een oogwenk alles opnieuw kan verliezen. Dat snappen zijn kinderen niet. En dat is ook niet hun schuld. Ze bevinden zich in een bevoorrechte positie omdat ze met rijkdom en macht zijn opgegroeid. Je moet de serie eigenlijk zien als een waarschuwing voor de gevaren van dat soort privileges. We hebben het zien gebeuren met Rupert Murdoch en zijn familie, we zien het dagelijks met Donald Trump en zijn kinderen.»