Waarom wil niemand de jonge hoedenmaakster Irisz vertellen waar haar broer uithangt? Wie is die sadistische graaf? Welke snode plannen worden er achter de muren van dat geheimzinnige huis beraamd? Nemes geeft geen pasklare antwoorden, maar onze gok is dat de cineast in het mysterieuze ‘Sunset’ iets wil zeggen over de maatschappelijke onrust die aan de vooravond van WO I in de Europese grootsteden rondkolkte. Een even hoogstaand als beangstigend meesterwerkje.